Lotta agli sversamenti abusivi l’ecopunto di San Vitale diventa smart

L’ecopunto di San Vitale si trasforma in un punto di eccellenza smart, segnando un passo avanti nella lotta agli sversamenti abusivi. Questa mattina è stato inaugurato un sistema innovativo di accesso: sbarra, badge nominali e videosorveglianza avanzata per garantire un ciclo di gestione più sicuro e responsabile. Con circa 500 utenze coinvolte, l’obiettivo è rafforzare il rispetto delle regole e tutelare l’ambiente, promuovendo una comunità più consapevole e sostenibile.

Tempo di lettura: 3 minuti E’ stato inaugurato questa mattina un nuovo sistema di accesso all’ecopunto di San Vitale, con sbarra e badge valido per accedere e conferire i rifiuti. “Inauguriamo questa isola smart – dichiara l’amministratore unico Asia, Donato Madaro – che oltre ad essere videosorvegliata avrà il controllo degli accessi con un sistema di barriera all’ingresso e consegna di badge nominali per entrare. Parliamo di circa 500 utenze che conferiscono in questo ecopunto tra contrada San Vitale e Pantano. L’auspicio è di limitare gli sversamenti abusivi per migliorare il servizio e la qualità del rifiuto raccolto in modo da avere un sistema di economia circolare sempre più diffuso sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotta agli sversamenti abusivi, l’ecopunto di San Vitale diventa smart

