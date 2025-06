Lost in Random | The Eternal Die – Recensione di un roguelite che sorprende

Lost in Random: The Eternal Die conquista con un gameplay roguelite innovativo e una narrazione fiabesca che sorprende anche i giocatori più scafati. Dopo il successo del 2021, questa nuova avventura si reinventa completamente, offrendo sfide procedurali e atmosfere uniche. Pronti a scoprire se il dado è dalla vostra parte? La risposta vi sorprenderà.

Lost in Random: The Eternal Die – La sorpresa roguelite che non ti aspettavi. Il 17 giugno 2025 arriva ufficialmente sul mercato Lost in Random: The Eternal Die per tutte le piattaforme, uno spin-off del fortunato titolo del 2021 che ha saputo stupire con la sua direzione artistica e la sua narrazione fiabesca. Ma questa volta cambia tutto: non siamo più davanti a un action-adventure, ma a un roguelite puro, intriso di meccaniche procedurali, scelte strategiche e uno storytelling comunque centrale. Ecco la nostra recensione completa dopo averci giocato in anteprima.. Un ritorno nel mondo di Random. 🔗 Leggi su Top-games.it © Top-games.it - Lost in Random: The Eternal Die – Recensione di un roguelite che sorprende

In questa notizia si parla di: lost - random - eternal - roguelite

Lost in Random: The Eternal Die – sviluppato da Stormteller Games e pubblicato da Thunderful Publishing – è un’avventura action roguelite isometrica che affonda le radici in un mondo gotico e surreale, dove il destino è deciso dal lancio di un dado eterno. Il Vai su Facebook

Lost in Random: The Eternal Die, la recensione del roguelite ambientato nel regno di Alea; Lost in Random: The Eternal Die - Recensione; Lost in Random: The Eternal Die, disponibile l’accesso anticipato.

Lost in Random: The Eternal Die, la recensione del roguelite ambientato nel regno di Alea - Nonostante il buon successo del primo capitolo nel 2021, EA aveva espresso la volontà di non finanziare un sequel. Come scrive msn.com

Lost in Random: The Eternal Die, recensione (Nintendo Switch) - Scopriamo insieme il sequel di una saga ispirata allo stile di Tim Burton. Si legge su icrewplay.com