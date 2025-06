L' orso di San Romedio finisce in Provincia

L’Orso di San Romedio, simbolo di protezione e natura, ha trovato casa in provincia di Trento dal 1958, all’interno del suggestivo Santuario di San Romedio a Sanzeno. Qui, tra leggende e bellezza naturale, convivono gli orsi Charlie, Jurka e Bruno, custoditi con cura dalla diocesi. Un luogo che unisce spiritualità, biodiversità e storia, diventando un punto di riferimento per chi desidera scoprire la magia di questa regione unica.

“Dal 1958 all’interno del complesso del Santuario di San Romedio, a Sanzeno, in un’area recintata, vengono ospitati degli orsi. Il primo fu l’orso Charlie, poi fu la volta di Jurka e dal 2013 l’orso chiamato Bruno. Il sito è di proprietà della diocesi di Trento e rappresenta un noto luogo di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - L'orso di San Romedio finisce in Provincia

In questa notizia si parla di: orso - romedio - finisce - provincia

L'orso di San Romedio finisce in Provincia; A San Romedio una nuova opera d’arte: a un anno dalla scomparsa di Fausto Iob, un omaggio al suo legame con l’orso; “A cavallo dell’orso. Il racconto di San Romedio”: in un libro per bambini la storia dell’eremo e dell’orso della Val di Non.

A San Romedio l’orso Bruno vive tra escrementi e incuria? La denuncia arriva in consiglio provinciale: “Basta animali prigionieri per folklore" - “Le segnalazioni dei visitatori parlano di feci non raccolte, spazi inadeguati e condizioni igieniche discutibili. Si legge su ildolomiti.it

L’orso M91 abbattuto in Trentino. La Provincia: “Era necessario” - Nella notte la triste sorte è toccata all’esemplare di due anni M91, dopo l'ordinanza firmata dal presidente della Provincia di ... msn.com scrive