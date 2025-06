L' orologio di David Beckham protagonista assoluto del Mondiale per Club segue un trend molto amato tra gli sportivi

L’orologio di David Beckham si conferma il vero protagonista del Mondiale per Club, catturando l’attenzione degli appassionati di sport di tutto il mondo. Tra i momenti più emozionanti di questa edizione c’è lo storico abbraccio tra Beckham e Ronaldo, un ricordo indelebile dei loro giorni al Real Madrid. A Miami, durante la sfida tra Inter Miami e Al Ahly SC, il tempo sembra fermarsi: lo spettacolo continua, e la storia si rinnova.

Tra le cose più spettacolari di questo inizio di Mondiale per Club ci sono David Beckham e il suo abbraccio con un’altra leggenda del calcio come lui: Ronaldo. Un flash che ci riporta a quando, compagni di squadra nel Real Madrid, gioivano insieme dopo ogni vittoria. Qui siamo a Miami, durante il match tra la squadra di cui è co-proprietario l’ex calciatore inglese (l’Inter Miami) e l’Al Ahly SC. Uno 0-0 che nulla ha tolto allo spettacolo che è andato in scena sulle tribune dell’Hard Rock Stadium. Certi personaggi, infatti, non passano inosservati; così come gli orologi che portano al polso. Partiamo da quello di David Beckham, per esempio, un segnatempo che conferma il trend molto diffuso tra gli sportivi degli orologi con quadrante azzurro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'orologio di David Beckham, protagonista assoluto del Mondiale per Club, segue un trend molto amato tra gli sportivi

In questa notizia si parla di: david - beckham - mondiale - club

Veri esperti in faide familiari, Harry e Meghan avrebbero invitato Brooklyn e Nicola nella villa a Montecito per aiutarli ad affrontare la lite con David e Victoria Beckham - Harry e Meghan, esperti in faide familiari, avrebbero invitato Brooklyn Beckham e Nicola Peltz nella loro villa a Montecito.

#Mascherano conferma che si è provato a formare l'incredibile coppia #Messi-#Ronaldo: "Abbiamo provato ad ingaggiare Cristiano per il Mondiale per Club, ma non ha voluto andare a Miami." Vai su X

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finisce 0-0 il match inaugurale del Mondiale per Club Fifa tra l’Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell’Al Ahly. C’era tanta curiosità per l’esordio assoluto della competizione quadriennale col nuovo format che in ques Vai su Facebook

Mondiale per club al via. Inter Miami - Al Ahly 0-0: Messi non va oltre il pari; Baggio, Ronaldo, Beckham: il Mondiale per Club FIFA 2025 accende i riflettori sulle leggende; Yannick Bright, il calciatore italiano al Mondiale per Club al fianco di Messi.

Baggio, Ronaldo, Beckham: il Mondiale per Club FIFA 2025 accende i riflettori sulle leggende - Sono bastati pochi scatti — quelli che nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo sui social — per accendere definitiv ... Si legge su altovicentinonline.it

Baggio, Ronaldo e Beckham insieme: il Mondiale per Club 2025 unisce epoche e leggende - Tre icone del calcio, appartenenti a generazioni diverse, hanno trasformato con la loro sola presenza l’atteso Mondiale per Club FIFA 2025 in un evento che travalica i confini sportivi. Segnala informazione.it