Loreto in corsa per la serie B | Baldini cerca supporto per salvare il titolo

Loreto si trova in corsa serrata per la Serie B, con Baldini impegnato a cercare supporto per mantenere il titolo conquistato in finale contro Cagliari. Una rincorsa contro il tempo, con sole due settimane per non perdere un traguardo storico dopo vent’anni di assenza, dall’epoca della Falco dei Vellucci. Un patrimonio prezioso che merita di essere preservato: un presidente determinato a intervenire, dopo...

Una corsa contro il tempo quella del Loreto, che ha due settimane per non perdere il titolo di serie B nazionale conquistato in finale contro Cagliari. Una categoria che manca in cittĂ da vent'anni, dai tempi della Falco dei Vellucci, prima che accorresse in aiuto della Vuelle nell'estate 2005, quella del fallimento. Sarebbe davvero un peccato disperdere un patrimonio così prezioso. Un presidente disposto a prendere in mano la sfida, dopo l'addio di Lorenzo Pizza si è fatto avanti, ma da solo non può farcela a sostenere i costi di un impegno così importante. Vincenzo Baldini, 57 anni, dirige un'azienda specializzata nella forniture di climatizzatori e ha un figlio di 16 anni che gioca a pallacanestro proprio nel Loreto.

