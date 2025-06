L’ora più buia del Medio Oriente | Usa a un passo dall’attacco all’Iran?

L’oscurità si fa sempre più fitta sul Medio Oriente: gli Stati Uniti sono a un passo dall’attacco all’Iran? La riunione del National Security Council di oggi, presieduta da Donald Trump, ha messo in allerta tutte le forze americane sotto il comando di Centcom. Movimenti sospetti di aerocisterne e caccia tra Atlantico, Europa e Medio Oriente fanno crescere la tensione. Quali saranno le prossime mosse? Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi.

Gli Usa sono a un passo dall’ attacco all’Iran? La riunione del National Security Council della Casa Bianca di oggi, presieduto da Donald Trump, ha prodotto la messa in allerta di tutte le forze americane sotto il controllo di Centcom, il comando Usa che controlla le operazioni in Medio Oriente. Su InsideOver abbiamo dato conto di movimenti delle aerocisterne e dei caccia americani tra Atlantico, Europa e Medio Oriente che fonti qualificate segnalano ricordare molto da vicino quelli precedenti l’attacco del 2003 all’Iraq di Saddam Hussein. Mentre Israele continua a martellare Teheran e le altre città iraniane, mentre Trump tra un messaggio su Truth e l’altro chiede la “resa incondizionata” della Repubblica Islamica e minaccia addirittura la stessa Guida Suprema Ali Khamenei, gli Usa studiano l’endgame: l’assalto decisivo all’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’ora più buia del Medio Oriente: Usa a un passo dall’attacco all’Iran?

