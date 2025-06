Lookman al Napoli la trattativa si è complicata | è accaduto in queste ore

Il Napoli si conferma protagonista nel mercato, con un’estate all’insegna dell’ambizione e della volontà di eccellere. Dopo il trionfo dello storico quarto scudetto, la società sceglie di fare ulteriori passi avanti, con un’attenzione particolare a Lookman. Tuttavia, la trattativa si è rivelata più complicata del previsto, aggiungendo suspense a un’estate già ricca di colpi di scena. Gli occhi del club sono ora puntati su nuovi e grandi obiettivi, pronti a scrivere il prossimo capitolo di questa avventura vincente.

Dopo lo storico quarto Scudetto, il Napoli continua a muoversi in maniera decisa sul mercato: l'annuncio su Lookman, però, cambia tutto. Il Napoli è tornato protagonista nel mercato, e stavolta lo sta facendo con l'aria ambiziosa di chi vuole costruire qualcosa di grande. Manna è già al lavoro per plasmare una rosa a immagine e somiglianza del tecnico salentino. Con l'ufficialità per Kevin De Bruyne e Marianucci, gli occhi del Napoli si sono ora posati su un altro nome di peso: Ademola Lookman. Ma non tutto sta andando come previsto. Napoli-Lookman, trattativa in salita. L'interesse del Napoli per Ademola Lookman non è una novità.