Longhi sul Monterrey | Contro l’Inter avrà un fattore dalla sua parte!

Bruno Longhi analizza il prossimo avversario dell’Inter al Mondiale per Club, il Monterrey. Nonostante qualche momento difficile, i messicani vantano un passato prestigioso e un calore del pubblico che potrebbe fare la differenza. La sfida si preannuncia un banco di prova importante, dove il fattore casa potrebbe rappresentare un elemento decisivo. Insomma, il match promette sorprese e battaglie appassionanti—scopriamo insieme cosa può riservare questa sfida.

Bruno Longhi ha indicato il suo punto di vista in merito ai prossimi avversari dell’Inter al Mondiale per Club, ossia i messicani del Monterrey. Di seguito alcuni dettagli da tenere a mente. IL RAGIONAMENTO – Bruno Longhi si è così espresso a Radio Sportiva in merito a Monterrey-Inter, con un’attenzione principale alla squadra messicana: «Non sta attraversando un momento d’oro, ma ha avuto un ottimo passato. Avrà il supporto del pubblico, grazie alla presenza di una comunità messicana immensa. Attenzione ai due attaccanti, ma anche Sergio Ramos e Ocampos. Per quanto riguarda la squadra, dal punto di vista tattico, possiamo considerare il fatto che il collaboratore del tecnico Torrent ha già lavorato con Guardiola. 🔗 Leggi su Inter-news.it