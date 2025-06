L' omicidio della giovane Sara Campanella il suo killer progettava di ucciderla da 6 mesi

Il dramma di Sara Campanella scuote ancora la cronaca italiana, con un processo che promette di fare luce su un omicidio pianificato con crudeltà e fredda precisione. Dopo mesi di attese e indagini, il 10 settembre si aprirà il dibattimento con rito immediato contro Stefano Argentino, accusato di aver deciso di porre fine alla vita della giovane studentessa, alimentando un tragico interrogativo sul senso di giustizia e sulla fragilità della nostra società.

Comincerà il 10 settembre il processo con rito immediato per l'omicidio di Sara Campanella, la studentessa ventiduenne di Misilmeri assassinata a Messina il 31 marzo. Sul banco degli imputati il giovane reo confesso Stefano Argentino, a cui vengono contestate anche le aggravanti della crudeltà e.

