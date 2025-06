Lobotka ha una clausola di 26 milioni ma non partirà | è un punto fermo del Napoli di Conte Gazzetta

Stanislav Lobotka si conferma un pilastro imprescindibile del Napoli, con una clausola di 26 milioni che non ha ancora scatenato le sirene del mercato. Il suo ruolo strategico e la crescita sotto la guida di Spalletti lo rendono uno dei punti fermi della squadra azzurra, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. La sua presenza rappresenta un valore inestimabile per il club e i tifosi, che sperano di vederlo sempre piĂą protagonista.

Stanislav Lobotka è sempre piĂą un punto fermo del Napoli. Sono ormai diverse stagioni che lo slovacco guida il centrocampo partenopeo. Dopo i primi anni dove – addirittura – non riusciva a trovare con continuitĂ il campo, l’arrivo di Luciano Spalletti ha rappresentato per lui la svolta. Da lì è sempre stato il faro del centrocampo azzurro. Ha attraversato due scudetti ed è ancora al centro del progetto tecnico partenopeo. Nonostante una clausola rescissoria per nulla alta (26 milioni di euro). Ne ha parlato quest’oggi La Gazzetta dello Sport, a seguire un breve estratto di quanto scritto da Antonio Giordano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lobotka ha una clausola di 26 milioni ma non partirĂ : è un punto fermo del Napoli di Conte (Gazzetta)

