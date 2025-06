Lo straziante segno d' amore lasciato da qualche giorno a Villa Pamphili c' entra poco con l' amore

Un mistero avvolge Villa Pamphili, dove un tenero segno d’amore – un coniglietto rosa con un cuoricino “I love you” – ha lasciato sconcertanti tracce. Questo gesto, apparentemente innocente, si scontra con le tragiche circostanze di una bambina trovata senza vita vicino a ciò che sembra essere la madre. La verità nascosta tra gli ultimi dettagli ci invita a scoprire chi si cela dietro questo enigma e quali segreti si celano dietro il dolore.

Credo sia un coniglietto o un leprotto rosa, che reca sul petto un cuoricino con la scritta “I love you”, lo straziante segno d’amore lasciato da qualche giorno a Villa Pamphili per la bambina trovata cadavere vicino a colei che si presume essere la madre. Ammirevole impeto sentimentale, che però cozza con i fatti: non sappiamo ancora chi sia la donna morta insieme a lei, abbiamo una sua dichiarazione in cui si dice moglie di qualcuno che forse non è suo marito, c’è un sospettato del quale conoscevamo un nome ma poi abbiamo scoperto che era falso, e fino all’esame del Dna non avremo certezze sull’effettiva paternità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it