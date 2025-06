Lo stalker di Emma Raducanu ha provato ad avere il biglietto per Wimbledon | è stato bloccato

L'increscioso tentativo di uno stalker di Emma Raducanu di ottenere un biglietto per Wimbledon si è concluso con un nulla di fatto: il suo nome è stato immediatamente bloccato dall’All England Club. La sicurezza e la privacy delle star sono al primo posto, e questo episodio sottolinea l’importanza di proteggere gli atleti anche fuori dal campo. Scopriamo di più sulla vicenda e le misure adottate per tutelare Emma Raducanu.

