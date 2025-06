Lo spread Btp-Bund termina in aumento a 95,3 punti

Lo spread Btp-Bund ha registrato un aumento, chiudendo a 95,3 punti base rispetto ai 93 di ieri. Un trend che riflette le tensioni sui mercati e l’incertezza sull’economia europea, con il rendimento italiano salito al 3,48% e quello tedesco al 2,53%. Questa crescita evidenzia come i fattori geopolitici e finanziari continuino a influenzare gli investimenti, rendendo fondamentale monitorare attentamente le evoluzioni per cogliere opportunità e mitigare rischi.

Lo spread Btp-Bund si è allargato e ha chiuso la giornata a 95,3 punti base dai 93 della vigilia. Il rendimento del titolo di Stato italiano è salito al 3,48% dal 3,45% segnato lunedì e quello tedesco è aumentato a 2,53% dal 2,52 per cento.

