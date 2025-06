Lo splendore del teatro classico Torna Tau | ecco gli appuntamenti

Il fascino senza tempo del teatro classico rivive con forza nella XXVI edizione di TAU - Teatri Antichi Uniti, la rassegna che unisce passato e presente in un dialogo culturale unico. Attraverso spettacoli immersivi e visite agli antichi luoghi archeologici, TAU trasforma i resti storici in palcoscenici viventi, rendendo il patrimonio una scena aperta a tutti. Scopri come l’arte e la storia si fondono in questa straordinaria esperienza teatrale.

Edizione 2025 di TAU-Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico che in un dialogo aperto, tra passato e presente, tra beni e attivitĂ culturali, che offre l’opportunitĂ di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso. TAU-Teatri Antichi Uniti è un prezioso scrigno che esalta le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo, da ben 26 anni un fiore all’occhiello della scena nazionale. 32 appuntamenti in 14 incantevoli siti della regione per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti Made in Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo splendore del teatro classico. Torna Tau: ecco gli appuntamenti

In questa notizia si parla di: teatro - classico - appuntamenti - splendore

Gli studenti del Liceo Petrarca diventano attori per la rassegna di teatro “Il Classico in scena” - Gli studenti del Liceo Petrarca si trasformano in attori per la rassegna teatrale “Il Classico in scena”, proponendo cinque spettacoli tra il 26 e il 30 maggio al teatro Pietro Aretino.

TV MANIA: quando la danza omaggia la TV ? Domenica 8 giugno, @progettodanzaguastalla_ porta in scena al @teatroruggeriguastalla “TV MANIA”, lo spettacolo di fine anno dei suoi oltre 150 allievi. Due gli appuntamenti orari: il primo spettacolo, Vai su Facebook

Lo splendore del teatro classico. Torna Tau: ecco gli appuntamenti; Con ’Giselle’ va in scena l’amore che salva; Gli eventi di giugno al Festival d’Incanto del Teatro Donizetti.

Lo splendore del teatro classico. Torna Tau: ecco gli appuntamenti - In attesa della ristrutturazione del Teatro Romano, gli spettacoli si terranno all’interno del Chiostro di Sant’Agostino. Da msn.com

Teatro dell’Efebo: rassegne del Teatro Classico e del Teatro d’Autore dal 5 luglio al 20 settembre - Dopo il successo della scorsa stagione il Teatro dell'Efebo riapre i battenti a partire dal prossimo 5 luglio con “Le Baccanti” di Euripide, primo appuntamento della Rassegna del Teatro Classico. Come scrive scrivolibero.it