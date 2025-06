Lo smartphone made in USA di Trump potrebbe essere prodotto… in Cina

Il tanto atteso smartphone “made in USA” di Trump, il T1 Phone, ha suscitato grande curiosità e polemiche. Tuttavia, nuove indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere prodotto in Cina, sollevando interrogativi sulla reale provenienza e sull’identità del prodotto. Un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola e influenzare la percezione pubblica. Ma cosa c’è dietro questa possibile realtà? Scopriamolo insieme.

Il tanto chiacchierato smartphone Android "made in the USA" di Trump, il T1 Phone, potrebbe in realtà essere prodotto in Cina.

I figli di Donald lanciano Trump mobile, la compagnia telefonica per la patria: call center e smartphone made in Usa - I figli di Donald Trump lanciano Trump Mobile, la nuova compagnia telefonica Made in USA, puntando a conquistare il mercato con servizi di call center e smartphone targati Trump.

Il telefono «made in Usa» di Trump? È uno smartphone cinese rimarchiato da 180 dollari (lui lo venderà a 499); Trump mette in vendita smartphone made-in-Usa: cosa non torna; Trump Mobile esiste davvero: 47,45$ al mese. C'è anche T1 Phone made in USA.

