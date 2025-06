Lo scultore Kan Yasuda sarà cittadino onorario

La piccola Atene continua a rendere omaggio ai grandi talenti che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell’arte. Dopo illustri nomi come Botero e Mitoraj, il riconoscimento va ora allo scultore giapponese Kan Yasuda, cittadino onorario di Pietrasanta. Un premio che celebra non solo la sua straordinaria carriera, ma anche il profondo legame con questa città artistica. La cerimonia, svoltasi sul sagrato di Sant’Agostino, sigilla un nuovo capitolo di eccellenza...

Si allunga ancora la lista dei cittadini onorari della Piccola Atene. Il prossimo ad essere insignito di questo riconoscimento viene dal mondo dell’arte come altri suoi predecessori (da Botero a Mitoraj, da Ciulla a Pisano), scelta che è ricaduta sullo scultore giapponese Kan Yasuda, classe ’45, approdato a Pietrasanta oltre mezzo secolo fa. L’annuncio è stato fatto sabato sul sagrato della chiesa di Sant’Agostino dal sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti durante l’inaugurazione della mostra di Yasuda "Oltre la forma", evento in agenda fino al 21 settembre. Non a caso il vernissage ha coinciso con il 30° anniversario dalla sua prima mostra in città e con i suoi primi 50 anni a Pietrasanta, dove si trasferì negli anni ’70 attirato dalla qualità dei marmi che si lavorano nei laboratori artigiani della città e dove iniziò a vivere e a lavorare su sculture in marmo e bronzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it