Lo scrittore Enrico Galiano replica alle accuse sui social | ‘Insegno dove servono idee non giudizi’

L'autore e insegnante Enrico Galiano si difende con passione dalle accuse ricevute sui social, sottolineando l'importanza di educare dove c’è bisogno e non solo dove è facile. La sua risposta mette in luce il valore delle scuole di periferia come centri di passione, inclusione e innovazione. In un clima di polemiche, Galiano ribadisce che il vero insegnamento si fa con idee, non con giudizi.

Lo scrittore e insegnante Enrico Galiano risponde duramente a un collega che lo accusa di evitare il confronto insegnando in una “scuoletta di periferia”. La sua replica difende la scelta educativa, denuncia il bullismo tra docenti e rilancia il valore delle scuole di frontiera come luoghi di passione, inclusione e innovazione Un attacco social accende . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

