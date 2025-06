Lo Russo Pd | Per governare dobbiamo affrontare con serietà il tema sicurezza

Per una sinistra che aspira a guidare il paese, affrontare con serietà il tema della sicurezza nelle aree urbane è imprescindibile. Solo attraverso un impegno concreto e articolato possiamo garantire un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti i cittadini. La sfida richiede determinazione e innovazione, affinché le soluzioni siano efficaci e durature. Scopriamo insieme come farlo, perché il cambiamento parte da qui.

“ Per una sinistra che ha l’ambizione di governare il paese, quello della sicurezza nelle aree urbane italiane è un tema ineludibile, che va necessariamente declinato su almeno due component. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lo Russo (Pd): “Per governare dobbiamo affrontare con serietà il tema sicurezza"

In questa notizia si parla di: governare - tema - sicurezza - russo

“Bisogna essere chiari: la sicurezza non è scontata. E proprio il duplice significato del termine ci aiuta a capirlo. Non è scontata perché non è garantita: va costruita ogni giorno, con addestramento, cooperazione e prontezza. Ma non è scontata neanche in sen Vai su Facebook

La settimana politica: dagli attacchi della Russia a Mattarella alla pace… fiscale; Putin: in Ucraina via Zelensky, poi governo Onu e elezioni. Casa Bianca: no, c'è una Costituzione - Attacco russo con droni su Dnipro, udite esplosioni; Lo Russo: «Il sindaco non ha poteri di ordine pubblico». Lega e Fdi: «Falso, deve occuparsi di sicurezza». È bagarre in Sala Rossa.

Sicurezza, è scontro in Comune. Lo Russo: “Serve collaborazione” - Dopo l’omicidio del 19enne Mamoud Diane a Barriera di Milano, la destra chiede al sindaco Stefano Lo Russo di trasformarsi ... Lo riporta torino.repubblica.it

Tappeto russo. Lavrov prepara la visita di Putin da Xi, la Cina cauta sul tema sicurezza - è esistita una struttura di sicurezza euro- Da huffingtonpost.it