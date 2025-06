Lo manda Sonia Bruganelli Amici fatta per il nuovo insegnante | chi è e di chi prende il posto

Oddio, ma quello di Amici 24 sarà un cast tutto da scoprire! Con la macchina organizzativa di Maria De Filippi che si rimette in moto, l’attesa cresce tra conferme, addii e nuove strategie. Il cuore del talent, la cattedra di danza, è ancora in bilico dopo l’uscita di un volto amatissimo: chi prenderà il suo posto? Scopriamo insieme tutte le novità di questa entusiasmante venticinquesima edizione.

La macchina organizzativa di Maria De Filippi si è rimessa in moto per la venticinquesima edizione di Amici, lo storico talent show che tornerà in onda su Canale 5 a partire da settembre. Tra conferme, addii e nuove strategie, la composizione del cast si preannuncia particolarmente delicata, soprattutto per quanto riguarda la cattedra di danza, rimasta scoperta dopo l’uscita di scena di un volto ormai familiare al pubblico. >> “Oddio, ma quello è.”. Terrore all’Isola dei Famosi, naufraghi nel panico: la scena choc davanti ai loro occhi A lasciare il programma, infatti, è Deborah Lettieri, la coreografa che per diverse edizioni ha occupato un ruolo centrale nel corpo docenti e che, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo TV, non farà più parte della squadra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

