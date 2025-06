Liverpool su Osimhen possibile scambio con Nunez e Chiesa TeamTalk

Il Liverpool, desideroso di rafforzare il suo reparto offensivo, si inserisce nella corsa per Victor Osimhen, considerato "il miglior attaccante del mondo" dal manager della Nigeria. Con la vittoria in Premier League ancora fresca, i Reds puntano a rendere la squadra ancora più competitiva, valutando uno scambio con Nunez e Chiesa. La questione, ora, è se questa strategia possa concretizzarsi e portare i suoi frutti sul mercato...

Il Liverpool è stato l’ultimo club in ordine di tempo ad aggiungersi alla corsa per Victor Osimhen, lo ricorda  TeamTalk, che spiega che, nonostante la vittoria della Premier, il club ha intenzione di modificare la squadra e renderla sempre piĂą competitiva. Liverpool su Osimhen. Descritto come “ il miglior attaccante del mondo ” dal manager della Nigeria Eric Chelle su BBC Sport Africa all’inizio di questa settimana, Osimhen è oggetto di interesse da parte di un certo numero di club, tra cui Manchester United, Chelsea, Arsenal e Real Madrid, come riportato da TEAMtalk il 14 giugno. Fonti hanno ora detto a TEAMtalk che il Liverpool è diventato il nono club ad essere coinvolto nella corsa per l’attaccante 26enne ed è pronto a includere Darwin Nunez e Federico Chiesa in un potenziale accordo di scambio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it