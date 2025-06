LIVE Sonego-Struff ATP Halle 2025 in DIRETTA | esordio complesso contro uno specialista

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi, all’ATP Halle 2025, live in diretta, assistiamo a un esordio difficile e ricco di suspense tra Lorenzo Sonego e Jan Lennard Struff. Due specialisti pronti a dar battaglia in un match che si preannuncia combattuto ed emozionante, con tutto in gioco per entrambi. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti e highlights di questa sfida imperdibile, perché il tennis non smette mai di sorprendere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del delicatissimo incontro di primo turno dell’ATP 500 di Halle (GER) tra Lorenzo SONEGO e Jan Lennard STRUFF, si prevedono fuochi d’artificio e tanto equilibrio. Praticamente si tratta di uno spareggio per entrambi, visto che entrambi non vincono molto spesso partite quest’anno, se si esclude il roboante questo di finale del torinese a inizio anno agli Australian Open. Quel risultato ha finito con l’arenare il giocatore ex n.18 delle classifiche ATP, che non ha più vinto due match consecutivi nello stesso torneo da quell’incredibile exploit. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Struff, ATP Halle 2025 in DIRETTA: esordio complesso contro uno specialista

