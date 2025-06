LIVE Sonego-Struff 6-3 1-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | avanti il tedesco senza break nel 2° set

Segui in diretta la sfida tra Sonego e Struff all'ATP di Halle 2025, un match ricco di emozioni e colpi sorprendenti. L’azzurro si impegna con tenacia contro il tedesco, che mantiene il ritmo senza mai cedere il servizio nel primo set. Resta aggiornato per non perdere neanche un attimo di questa battaglia tennistica mozzafiato, dove ogni punto può fare la differenza. La tensione cresce: chi avrà la meglio? Clicca qui per scoprire l'esito finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Attenzione, risposta fulminante con il dritto di Sonego. Nei piedi! Palla break! 30-30 Attacco di rovescio lungoriga e volèe stoppata diagonale Sonego! 30-15 Doppio fallo. 30-0 Ace. 15-0 Servizio vincente Struff. 2-2 ACE (4°)! 40-15 Smorzata per niente ben giocata da Sonego, clamorosa ingenuitĂ di Struff che non tira addosso all’azzurro e ne subisce la chiusura. 30-15 Sbaglia la volèe di rovescio dopo l’attacco di dritto Sonego. 30-0 Prima vincente Sonego. 15-0 Ace (3°)! 1-2 Prima vincente. A trenta Struff. 40-30 Attenzione, un altro punto dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - LIVE Sonego-Struff 6-3, 1-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: avanti il tedesco senza break nel 2° set

In questa notizia si parla di: sonego - struff - diretta - break

Dove vedere in tv Sonego-Struff oggi, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il duello tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff all'ATP Halle 2025, non perdere l'occasione di scoprire orari, programmi e streaming.

LIVE! È il giorno di Sinner ad Halle, tocca anche a Cobolli e Sonego; Sinner-Hanfmann oggi, Atp Halle: a che ora e dove vederla in diretta; LIVE! Sinner e Sonego nel doppio, Darderi affronta Tsitsipas.

ATP 500 Halle 2025, Lorenzo Sonego-Struff: dove vedere il match in tv e streaming - Lorenzo Sonego debutta al torneo ATP 500 di Halle, sfiderà al primo turno Struff. Secondo tag24.it

ATP 500 Halle LIVE! Martedì 17 giugno: Sinner, Cobolli e Sonego, programma del giorno, diretta e aggiornamenti in tempo reale - Seconda giornata della 32ª edizione del Terra Wortmann Open, torneo sull'erba nella cittadina tedesca, con tanti italiani in campo alla OWL Arena ... Si legge su eurosport.it