LIVE Sonego-Struff 5-3 ATP Halle 2025 in DIRETTA | un break per l’azzurro nel 1° set!!

Immergiti nell'emozionante live del match tra Sonego e Struff all'ATP Halle 2025. La sfida si fa infuocata, con scambi intensi e punti spettacolari che tengono il pubblico col fiato sospeso. Chi sarà a conquistare il set? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri come si evolverà questa battaglia tennistica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 0-30 Gran dritto vincente di Struff. Fulminante. 0-15 Sbaglia lo slice in spostamento l’azzurro, attenzione. 5-3 Serve Lorenzo Sonego per chiudere la prima frazione di gioco. 40-0 Altra prima. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima vincente Struff. 5-2 A zero alla grande Sonego! 40-0 Prima al corpo vincente. 30-0 Servizio palla corta e chiusura di volo Lorenzo! 15-0 Sbaglia un approccio slice che di solito gioca bene Struff. 4-2 Con il dritto tiene la battuta Struff. 30-15 Bella risposta nei piedi e punto Sonego. 30-0 Con il dritto anomalo il tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Struff 5-3, ATP Halle 2025 in DIRETTA: un break per l’azzurro nel 1° set!!

