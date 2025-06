LIVE Sinner-Hanfmann 7-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’azzurro risolve un 1° set molto ben giocato dal tedesco

Se sei appassionato di tennis, non perdere gli aggiornamenti in tempo reale del match tra Sinner e Hanfmann all'ATP Halle 2025. La partita è ricca di emozioni, con scambi intensi e momenti decisivi come il set vinto da Hanfmann al 7-5. Resta con noi per vivere ogni punto, ogni cambio di ritmo e le sorprese che questo incontro ci riserva. La tensione è alle stelle: chi salirà sul podio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SINNER-Hanfmann 7-5! E allora, con l’errore gratuito di rovescio del tedesco si chiude un primo parziale da 55? di gioco. Seconda stavolta! 40-A Forza, su. Assist di Hanfmann con la smorzata comodissima per l’appoggio di Sinner. 40-40 Si allunga il dritto di Hanfmann. Sesta paritĂ . A-40 Con il rovescio il tedesco, ancora palla del tie-break. 40-40 Stecca di dritto Hanfmann, gratuito. A-40 Miracolo pazzesco di dritto in corsa del tedesco, che strettino ha giocato. Prova a stringere ancora Sinner ma gli esce. 40-40 Fuori il dritto però di Hanfmann. A-40 Sul telone la risposta di rovescio di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Hanfmann 7-5, ATP Halle 2025 in DIRETTA: l’azzurro risolve un 1° set molto ben giocato dal tedesco

Fritz trionfa a Stoccarda: piega Zverev e torna 4° al mondo. Sinner ad Halle debutta con Hanfmann - Fritz conquista Stoccarda, superando Zverev e risalendo al 41° posto nel ranking mondiale, mentre Sinner debutta a Halle con una vittoria in finale sull'erba, battendo Hanfmann 6-3, 7-6.

