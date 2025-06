LIVE Sinner-Hanfmann 7-5 4-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | arriva il break nel 2° set!

Nel cuore di Halle 2025, il match tra Sinner e Hanfmann si infiamma con emozioni inattese: il tedesco conquista un break cruciale al 2-1 del secondo set, aprendo scenari incerti. La tensione è palpabile mentre i punti si susseguono rapidi e ricchi di suspense. Riuscirà Sinner a reagire e ribaltare il risultato? Restate con noi per vivere ogni emozione in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio slice a segno! 15-15 Risposta vincente di dritto di Hanfmann, sulla prima. Fulminante. 15-0 ACE (7°)! 4-2 Stecca Hanfmann e allora arriva il break che dĂ moltissima sicurezza all’altoatesino. 30-40 Di pochissimo lunga la risposta di dritto di Sinner. 15-40 In rete questa smorzata! Palle break, due! 15-30 Palla corta non efficace del tedesco, arriva a passa di rovescio e prende il punto Sinner! 15-15 Servizio vincente. 0-15 Il nastro accomoda la palla al dritto comodissimo dell’azzurro, che aveva risposto nei piedi! 3-2 A quindici Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Hanfmann 7-5, 4-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: arriva il break nel 2° set!

