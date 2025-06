LIVE Sinner-Hanfmann 7-5 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | l’azzurro mette 4 prime di fila e risale dal 15-40

Benvenuti alla diretta live del match tra Sinner e Hanfmann ad Halle 2025, un appuntamento imperdibile nel circuito ATP. Il giovane azzurro si sta distinguendo per il suo spirito di combattimento, risalendo dal 15-40 e mettendo a segno una serie di prime impeccabili. RiuscirĂ Sinner a conquistare la vittoria? Restate con noi per seguire ogni punto e scoprire gli sviluppi di questa sfida avvincente.

15-0 Servizio vincente Sinner! 1-1 A quindici il tedesco. 40-15 Ace di seconda Hanfmann. 30-15 Risposta fulminante di dritto Sinner. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Servizio slice solito e rovescio di lĂ Hanfmann. 1-0 Quattro prime di fila, quattro punti! A-40 ACE (5°)! 40-40 Servizio vincente! Mamma mia. 30-40 Servizio vincente! 15-40 Non contiene l'accelerazione di rovescio lungoriga del rivale Sinner. Prime chance di break Hanfmann. 15-30 Spara via per fortuna il rovescio in palleggio Hanfmann. 0-30 Errore di dritto di Sinner. Occhio! 0-15 Risposta nei piedi di Hanfmann e punto diretto.

La partita alla OWL Arena inizierĂ non prima delle 15.30 e si potrĂ seguire in diretta su Sky Sport UNO Vai su Facebook

