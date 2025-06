LIVE Sinner-Hanfmann 5-4 ATP Halle 2025 in DIRETTA | game che scotta per il tedesco al servizio

Il match tra Sinner e Hanfmann a Halle 2025 si infiamma, regalando scambi emozionanti e colpi spettacolari. La tensione cresce ad ogni punto, con il tedesco sotto pressione al servizio. RiuscirĂ Sinner a mantenere la freddezza e chiudere il game? Restate con noi per aggiornamenti live e scoprite come si svilupperĂ questa sfida mozzafiato, ricca di colpi di scena e adrenalina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Clamoroso dritto in corsa vincente. Quattro punti di fila e game Jannik! 40-15 Servizio vincente Sinner. 30-15 Slice perfido di Hanfmann, non frutta perchĂ© Sinner è una molla e si abbassa per giocare il dritto in spinta. 15-15 ACE (4°)! 0-15 Risposta nei piedi del tedesco e punto diretto. 4-4 Servizio, dritto e volèe Hanfmann. Impatta ancora. 40-30 Si, ancora bravo lui. Slice e rovescio di lĂ . 30-30 Prende il comando del gioco con il rovescio Sinner e si procura il quindici. 30-15 Gran seconda al corpo, perde poi l’equilibrio Hanfmann ma riesce a poggiare la smorzata appena al di lĂ della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Hanfmann 5-4, ATP Halle 2025 in DIRETTA: game che scotta per il tedesco al servizio

