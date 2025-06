LIVE Sinner-Hanfmann 3-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | n1 davanti senza break

Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Hanfmann all'ATP Halle 2025, un incontro ricco di emozioni e colpi da manuale. La tensione si fa palpabile mentre i due stanno lottando punto dopo punto per la vittoria. Resta sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti continui, perché ogni gioco può riservare sorprese e momenti memorabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Strettino in corridoio di dritto Sinner. 30-0 Sbaglia il dritto anomalo Hanfmann. 15-0 Ace (3°)! 3-3 A trenta Hanfmann, con la prima vincente. Bravo. 40-30 Ace (3°), torna avanti nel game e nel conto degli ace. 30-30 Risposta di rovescio di Sinner semplicemente ingiocabile. Vincente in cross! 30-15 Splendido recupero di Sinner con lo slice messo all’incrocio. Poi lo smash è comodo. 30-0 Pauroso cross di dritto del tedesco, tennis meraviglioso il suo quando tutto funziona. 15-0 Serve&volley a segno Hanfmann. 3-2 Ace (1°) Sinner! 40-15 Dritto difensivo largo Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Hanfmann 3-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: n.1 davanti senza break

In questa notizia si parla di: sinner - hanfmann - diretta - halle

Fritz trionfa a Stoccarda: piega Zverev e torna 4° al mondo. Sinner ad Halle debutta con Hanfmann - Fritz conquista Stoccarda, superando Zverev e risalendo al 41° posto nel ranking mondiale, mentre Sinner debutta a Halle con una vittoria in finale sull’erba, battendo Hanfmann 6-3, 7-6.

Jannik #Sinner debutta sull'erba ad #Halle contro #Hanfmann: orario, precedenti e diretta TV Vai su X

Sinner-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Halle in tempo reale Vai su Facebook

ATP Halle, Sinner Hanfmann in streaming gratis? Guarda il match in diretta; Sinner-Hanfmann oggi, Atp Halle: a che ora e dove vederla in diretta; Sinner-Hanfmann diretta: il primo turno dell’Atp Halle. Orario e dove vederla in tv e streaming.

Diretta Live Sinner-Hanfmann Atp Halle 1°Turno: Jannik riparte dalla Germania, dopo la sconfitta in finale al Roland Garros - Due i precedenti in carriera tra Sinner e Hanfmann ed entrambi sono stati vinti dal numero uno al mondo. Come scrive sport.virgilio.it

Sinner-Hanfmann all’ATP Halle in diretta: esordio sull’erba per Jannik, se vince c’è Bublik - Hanfmann oggi all'ATP Halle: esordio nel singolare per Jannik da campione in carica, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ... Riporta fanpage.it