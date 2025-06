LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | tra poco le finali

Siamo giunti alle fasi finali dei Campionati Europei di scherma 2025, un evento imperdibile che promette emozioni intense e sfide spettacolari. Tra poco si svolgeranno le ultime medaglie, con gli atleti pronti a dare il massimo per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 17.29 Nel frattempo gli atleti neutrali conducono 42 a 40 sulla Francia. Siamo all’ultimo assalto, si scontrano Pavel Graudyn e Sebastien Patrice. 17.27 La composizione della squadra di sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. 17.26 La composizone della squadra di fioretto femminile: Martina Batini,. Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi 17.24 Questo invece il percorso degli sciabolatori Quarti di finale ITALIA b. Germania 45-38 Semifinali ITALIA b. Francia 45-42 Finale ITALIA – Ungheria 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco le finali

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

DIRETTA Europei di scherma, Guillaume Bianchi vince l'oro nel fioretto maschile Guarda le premiazioni in diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/sport-scherma-campionati-europei-genova-2025-matteo-galassi-andrea-sa

Il Medagliere degli Europei di Scherma dopo le gare individuali Da domani le gare a squadre, con diretta alle 15:30 su Rai Sport e Sky Sport Arena

Scherma, dopo la giornata d’oro per l’Italia, oggi le prove a squadre - Fioretto, Italia femminile in finale; Campionati Europei di Scherma Genova 2025 in diretta su Sky e NOW: 6 giorni di gare e 12 titoli in palio; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali.

DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali - Le gare di oggi Oggi è in programma la terza giornata degli Europei di scherma di Genova, con le prove individuali che si concludono con i titoli del fioretto maschile e della spada femminile. Scrive msn.com

