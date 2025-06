LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | oro per le fiorettiste a Genova argento per gli sciabolatori

Gli Europei di scherma 2025 a Genova si sono conclusi con trionfi emozionanti: oro per le fiorettiste e argento per gli sciabolatori, regalando momenti indimenticabili agli appassionati. Il spettacolo continua con gare straordinarie e sorprese da non perdere. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti esclusivi e il medagliere completo, perché la passione per la scherma italiana non si ferma mai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 19.51 Non ci resta che salutarci, Amici di OA Sport. Appuntamento domani con le prove a squadre degli spadisti e delle sciabolatrici. Grazie per averci seguito. BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA! 19.48 Gli sciabolatori in mixed zone. Luca Curatoli: “ Meglio non parlare di decisioni arbitrali in questo contesto. E’ arrivato il podio e mancava da un po’. Poi c’è la sconfitta, un po’ severa con l’Ungheria che ha dimostrato di essere superiore. Questo fa male ma ci dà margine”. Matteo Neri: “ Sono più deluso dell’argento che contento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: oro per le fiorettiste a Genova, argento per gli sciabolatori

In questa notizia si parla di: scherma - europei - diretta - fiorettiste

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Errigo, Volpi, Cristini. Gli Europei di Scherma in quel di Genova sembravano portarci ad una clamoroso zero nel medagliere. Fortunatamente ci ha pensato Martina Batini a tenere alto l'onore del fioretto femminile conquistando una preziosa medaglia di bronz Vai su Facebook

Scherma, oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre, argento nella spada maschile - Gli spadisti azzurri conquistano la medaglia d'argento a squadre; Campionati Europei Cadetti “Antalya 2025” – Prima giornata di gare con spadisti, fiorettiste e sciabolatrici Under 17 / Link risultati live e diretta video; Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live.

Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live - GENOVA – Nella quarta giornata dei Campionati Europei Genova 2025 sono in arrivo altre due medaglie per l’Italia, che salirà così a quota 9. Segnala informazione.it

Europei di scherma, oro per l'Italia nel fioretto femminile a squadre - 37 in finale la Francia alla stoccata supplementare, grazie ad una straordinaria Arianna Errigo ... Secondo corriere.it