LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ORO delle fiorettiste al minuto supplementare sciabolatori azzurri a -6 dopo sei assalti

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che si susseguono ad ogni minuto. Le fiorettiste regalano un oro al supplementare, mentre gli sciabolatori azzurri affrontano una sfida serrata, attualmente a 6 punti dopo sei assalti. Resta aggiornato su tutte le emozioni e i risultati live: il botteghino della rassegna europea non delude, e l’azione continua! Clicca qui per non perdere nemmeno un minuto di questa spettacolare competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 34-27 Velocissimo il magiaro che prende per primo l’iniziativa 33-27 Confermato il punto 33-27 Ancora Pietro! Ma c’è la review 33-26 Di carattere Torre contrattacca, percorre parte della pedana e va a segno 33-25 Stavolta è Torre a partire per primo 33-24 Parata e risposta del magiaro, di seconda. 32-24 Gioco di prestigio di Szilagyi 31-24 Subito a segno l’ungherese 30-24 Altro guizzo del magiaro. Si cambia con l’Ungheriaa +6. Adesso entra in gioco Pietro Torre, se la vedrà con Aron Szilagyi 29-24 Mortifera la stoccata dell’ungherese 28-24 Attacco e contrattacco Curatoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ORO delle fiorettiste al minuto supplementare, sciabolatori azzurri a -6 dopo sei assalti

