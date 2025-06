LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ORO delle fiorettiste al minuto supplementare gli sciabolatori devono recuperare

Segui in tempo reale l'emozionante diretta degli Europei di scherma 2025, dove le azzurre e gli azzurri si sfidano con passione e determinazione. Con aggiornamenti costanti e risultati emozionanti, scopri chi salirà sul podio e quale atleta conquista l'oro nel cuore della competizione. Resta sintonizzato: il racconto di questa battaglia sportiva è appena iniziato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 18-17 Attacco del Campionissimo magiaro 17-17 CHE GARRAAAAAAA! STOCCATA ALL’ESTERNO DI MICHELE, è paritĂ ! 17-16 VERDEEEE! Michele Gallo di prepotenza. Italia a -1. Grande stoccata 17-15 ANCORA MICHELE! ITALIA A -2 17-14 Deciso contrattacco di Michele Gallo 17-13 Bravo l’ungherese, molto agggressivo in pedana. Azzurro portato in fondo e messo alle corde 16-13 Gallo accorcia le distanze, luce verde! Bellissimo contrattacco 16-12 Non c’è stoccata 16-12 L’ungherese si porta sul +4 15-12 Parata e risposta di Gallo! 15-11 Ancora l’azzurro! Luce Verde! 15-10 Toccata vincente di Gallo! Ora in pedana Michele Gallo contro Aron Szilagyi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ORO delle fiorettiste al minuto supplementare, gli sciabolatori devono recuperare

In questa notizia si parla di: scherma - europei - diretta - fiorettiste

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Errigo, Volpi, Cristini. Gli Europei di Scherma in quel di Genova sembravano portarci ad una clamoroso zero nel medagliere. Fortunatamente ci ha pensato Martina Batini a tenere alto l'onore del fioretto femminile conquistando una preziosa medaglia di bronz Vai su Facebook

Campionati Europei Cadetti “Antalya 2025” – Prima giornata di gare con spadisti, fiorettiste e sciabolatrici Under 17 / Link risultati live e diretta video; Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live; Europei, argento per gli azzurri della spada.

Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live - GENOVA – Nella quarta giornata dei Campionati Europei Genova 2025 sono in arrivo altre due medaglie per l’Italia, che salirà così a quota 9. Secondo informazione.it

Europei scherma, Italia in finale sia nel fioretto femminile sia nella sciabola maschile - Le due squadre hanno battuto, rispettivamente, Spagna e Francia nella semifinale di specialità. Segnala sport.sky.it