LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ORO delle fiorettiste al minuto supplementare -10 per gli sciabolatori all’ultimo assalto

Segui in diretta gli Europei di scherma 2025, con emozionanti medaglie d’oro e momenti di pura adrenalina! Dalla vittoria al minuto supplementare delle fiorettiste all’ultimo assalto degli sciabolatori, ogni istante è da vivere intensamente. Resta aggiornato sui risultati e sulle sorprese di questa competizione epica, perché lo sport può riservare sempre grandi emozioni. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 42-37 Bella stoccata di Curatoli. 42-36 Attacco di Rabb 41-36 Aveva ragione Luca, la stoccata è sua! Video 41-35 Batte un colpo il magiaro 40-34 Splendida la sciabolata alla testa di Curatoli Potrebbe essere già pronto a ripartire Luca Attenzione, male al piede per Luca che è appena scivolato sulla pedana. Ha perso aderenza. Intervento dello staff medico. 40-33 Sempre Luca a partire per primo Giallo per Curatoli 40-32 Ancora l’azzurro che non si vuole arrendere. 40-31 Attacco Curatoli 40-30 Attacco Szatmari, i Campioni del Mondo sono ad un passo dal titolo continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: ORO delle fiorettiste al minuto supplementare, -10 per gli sciabolatori all’ultimo assalto

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Campionati Europei Cadetti “Antalya 2025” – Prima giornata di gare con spadisti, fiorettiste e sciabolatrici Under 17 / Link risultati live e diretta video; Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live; Olimpiadi, Martinenghi oro nei 100 metri rana. È il primo per l'Italia a Parigi.

Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live - GENOVA – Nella quarta giornata dei Campionati Europei Genova 2025 sono in arrivo altre due medaglie per l’Italia, che salirà così a quota 9. Secondo informazione.it

Europei scherma, Italia in finale sia nel fioretto femminile sia nella sciabola maschile - Le due squadre hanno battuto, rispettivamente, Spagna e Francia nella semifinale di specialità. Segnala sport.sky.it