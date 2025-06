LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | ora il quarto degli sciabolatori Fiorettiste in semifinale

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che si susseguono ad ogni istante! Dai quarti di finale degli sciabolatori alle semifinali delle fiorettiste, il talento azzurro brilla sotto i riflettori. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni scambio, ogni vittoria e ogni sfida. Clicca qui per non perdere neanche un attimo di questa straordinaria manifestazione di abilitĂ e passione!

11.30: La situazione vede la Germania avanti 21-16 contro l'Italia. 11.29: Spostiamo la nostra attenzione ora su un'altra Italia-Germania, quarti di finale della sciabola maschile. 11.28: Le azzurre affronteranno la Spagna in semifinale, che ha battuto a sorpresa l'Ungheria per 45-33. 11.27: Con enorme sofferenza, molta piĂą del previsto, l'Italia è in semifinale nella prova a squadre di fioretto femminile. 45-42 Arriva la stoccata di Arianna Errigo! Italia in semifinale. 44-42 Kleibrink tocca ancora! Mancano solo 17 secondi alla fine. 44-41 Non molla Kleibrink che mette la stoccata del -3.

DIRETTA Europei di scherma, fioretto maschile: Bianchi in finale, Marini vince il bronzo - Marini vince il bronzo nel fioretto maschile Tommaso Marini vince la medaglia di bronzo nel torneo individuale di fioretto maschile negli Europei di scherma in corso a Genova. Da msn.com

Europei scherma, fioretto: Bianchi oro, Marini bronzo. Spada: Kowalczyk e Santuccio bronzo - Guillaume Bianchi ha trionfato nel fioretto maschile, conquistando il primo oro per l'Italia nella competizione. sport.sky.it scrive