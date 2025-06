LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | massimo vantaggio per le fiorettiste in finale ora penultimo assalto

Resta aggiornato dal vivo sui Campionati Europei di scherma 2025, dove emozioni e adrenalina sono alle stelle! Le nostre fiorettiste stanno dando il massimo in finale, con un vantaggio che tiene col fiato sospeso gli appassionati. Segui ogni assalto, ogni punto, e vivi l’incredibile suspense di questa sfida all’ultimo polso. Per non perdere neanche un dettaglio, clicca qui e continua a tifare Italia fino alla vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 31-29 Rimessa a stretta misura e la francese va a segno. 31-28 Bersaglio non valido. Che sofferenza. Trenta secondi 31-28 Tocca ancora Anita Blaze. Incredibile. Parziale di 9 a 1 31-27 Subisce ancora la stoccata Volpi dopo aver portato in fondo l’avversaria. L’Italia al momento a +4 31-26 Bersaglio non valido per Alice. Mancano cinquanta secondi 31-26 Attacco non valido della francese. Alice deve sbloccarsi 31-26 Contrattacco ancora a segno della francese. Parziale di 7 a 1 per lei 31-25 Attacco non valido di Blaze. 31-25 Ancora la francese a segno che prende l’iniziativa 31-24 Brava la francese, para e risponde. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: massimo vantaggio per le fiorettiste in finale, ora penultimo assalto

In questa notizia si parla di: scherma - europei - diretta - vantaggio

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

Europei di Scherma: bronzo per Martina Batini nel fioretto donne Nella giornata inaugurale del campionato continentale arriva la prima medaglia per l’Italia. Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/06/scherma-a-genova-gli- Vai su Facebook

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tra poco le finali; LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: CAMPIONE D’EUROPA!! Bianchi conquista l’oro nel fioretto maschile. Bronzi per Marini, Santuccio e Kowalczyk; SuperG, trionfo Brignone davanti a Goggia.

DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali - Ieri tre medaglie per l’Italia con l’argento di Matteo Galassi e i bronzi di Andrea Santarelli e Martina Batini. Riporta msn.com

Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Michele Gallo oro nella sciabola! Curatoli argento, Samele bronzo - riuscendo a rimanere sempre in vantaggio e arrivando addirittura al 14- Secondo ilsussidiario.net