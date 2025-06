LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | le fiorettiste avanti in finale contro la Francia

Segui in diretta i campionati europei di scherma 2025, dove le nostre fiorettiste dominano la finale contro la Francia. Con colpi di scena e attacchi sensazionali, l’Italia si sta distinguendo per abilità e determinazione. I nostri atleti sono pronti a scrivere una pagina storica. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti live e vivi l’emozione della medaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 30-19 NON SI FERMA PIU’ ANNA! Ancora stoccata vincente per lei! 29-19 +10 Italia!!!!!!!! Anna prende per prima l’iniziativa 28-19 Ancora attacco in bersaglio non valido 28-19 ANCORA LEIIIIIIIIIII! Fuori la francese, precisa la punta di Anna 27-19 Attacco in bersaglio non valido per Anna 27-19 NON TOCCA LA FRANCESE, contrattacco vincente per Anna. Si accende solo la luce rossa. Italia a +8 26-19 Non c’è stoccata, arrivata dopo l’alt dell’arbitro 26-19 Attacco non valido 26-19 Super attacco di Anna Cristino che si conferma in grande forma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: le fiorettiste avanti in finale contro la Francia

