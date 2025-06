LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Italia in finale sia nel fioretto femminile sia nella sciabola maschile!

L'emozione è alle stelle: ai Campionati Europei di scherma 2025, l’Italia conquista il sogno, raggiungendo entrambe le finali! Nel fioretto femminile e nella sciabola maschile, gli azzurri sono pronti a dare il massimo in un pomeriggio che promette scintille e orgoglio tricolore. Restate con noi per seguire ogni istante in diretta, perché questa è la giornata che farà la storia dell’Italia nella scherma europea!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le 17:30, orario di inizio delle due Finali. Speriamo che sarà un pomeriggio tinto d’azzurro. A più tardi! 13.09 L’Italia della sciabola maschile affronterà nella finale per l’oro l’Ungheria che, in semifinale, ha superato la squadra AIN per 45-26. 13.08 Questi, invece, quella del fioretto femminile # SPAIN SD Risultati Risultati SD ITALY # 6 DIAZ Maria Teresa 2 2 5 5 CRISTINO Anna 3 5 MARINO Maria 2 4 10 5 BATINI Martina 1 4 TUCKER Ariadna 5 9 15 5 VOLPI Alice 2 6 DIAZ Maria Teresa 3 12 20 5 BATINI Martina 1 4 TUCKER Ariadna 4 16 24 4 CRISTINO Anna 3 5 MARINO Maria 5 21 30 6 VOLPI Alice 2 R BRETEAU Andrea 2 23 35 5 BATINI Martina 1 6 DIAZ Maria Teresa 3 26 40 5 VOLPI Alice 2 5 MARINO Maria 3 29 45 5 CRISTINO Anna 3 D29 V45 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Italia in finale sia nel fioretto femminile sia nella sciabola maschile!

In questa notizia si parla di: diretta - italia - finale - fioretto

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Europei di Scherma: oggi in pedana spada maschile e sciabola donne Seconda giornata: Viale ai quarti di finale nella sciabola donne e medaglia azzurra certa nella spada maschile tra Cuomo e Santarelli. Segui la diretta streaming su http://Rainews.it Vai su X

Europei di Scherma: Galassi argento nella spada maschile, oro a Svichkar Nella seconda giornata del campionato continentale arriva una prima medaglia d'argento per l'Italia https://www.rainews.it/articoli/2025/06/scherma-a-genova-gli-europei-da-oggi-al-19 Vai su Facebook

Scherma, dopo la giornata d’oro per l’Italia, oggi le prove a squadre - I nostri in pedana; Europei di scherma Genova 2025: programma, orari, i convocati e come guardare le gare in diretta; DIRETTA Europei di scherma, terza giornata di gare: in palio gli ultimi due titoli individuali.

DIRETTA ITALIA FIORETTO MASCHILE/ Video streaming Rai: siamo in finale per l’oro! (Olimpiadi 2024 Parigi) - La diretta Italia fioretto maschile alle Olimpiadi 2024 Parigi ci porta in finale, un risultato che era nelle previsioni ma certamente non ... Come scrive ilsussidiario.net

Primo oro Italia agli Europei di scherma con Bianchi nel fioretto - Lo ha conquistato Guillaume Bianchi che nella finale del fioretto ha sconfitto ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com