LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | inizia la finale delle fiorettiste azzurre

Vivete in tempo reale l’emozione dei Campionati Europei di Scherma 2025! La finale delle fiorettiste azzurre sta per iniziare, con Alice Volpi protagonista sul campo. Seguici per aggiornamenti live, risultati e medagliere, e tifiamo insieme per le nostre campionesse: ogni stoccata conta! Forza Italia, questa è la volta buona!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEI SCHERMA 2025 17.40 Nel primo assalto Alice Volpi si confronta con Pauline Ranvier 17.39 Convenevoli di rito. Ma adesso è il momento di fare davvero sul serio. FORZA RAGAZZE, FORZA ITALIA 17.36 Ci siamo, entrano le azzurre del fioretto a squadre femminile. 17.34 Le nostre ragazze del fioretto femminile stanno per fare il loro ingresso in pedana. Ricordiamo che sarà la temibile Francia l’avversaria della compagine azzurra. 17.33 Si alza la tensione in quel di Genova. E’ tutto pronto per la prima finale di questa giornata. 17.31 La squadra degli atleti neutrali si impone per 45-43 sulla Francia e vince la finalina per il bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: inizia la finale delle fiorettiste azzurre

