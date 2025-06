LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | in pedana le fiorettiste per il quarto con la Germania

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno svolgimento e l'azione in pedana è intensa come mai prima. Le fiorettiste italiane si confrontano con passione e determinazione nel quarto di finale contro la Germania, regalando emozioni ad ogni stoccata. Rimanete aggiornati e non perdere nemmeno un istante di questa battaglia coinvolgente, perché ogni minuto può riscrivere il risultato finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Cristino riesce a chiudere un assalto complicato. Italia sul +1. Ora Volpi contro Holland-Cunz. 14-14 Ancora una stoccata di Morandi. 14-13 La Germania resta sempre a contatto. 14-12 Tocca solo Cristino che torna sul +2. 13-12 Morandi accorcia sul -1. 13-11 Stoccata da parte di Morandi. 13-10 Bellissima parata e risposta di Cristino. 12-10 Stoccata di Cristino. 11-10 Attacco di Morandi che accorcia. 11-9 Subito la stoccata di Cristino. Ora in pedana Anna Cristino e Carlotta Morandi, tedesca ma di chiarissime origini italiane. 10-9 Terza stoccata consecutiva da parte dell’azzurra che riesce a portare avanti l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: in pedana le fiorettiste per il quarto con la Germania

