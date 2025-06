LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | DIRETTA | fiorettiste in finale! Battaglia degli sciabolatori con la Francia

Non perdere nemmeno un istante dell'emozionante diretta dei Campionati Europei di scherma 2025! Dalle battaglie epiche tra fiorettisti in finale alle intense sfide degli sciabolatori con la Francia, ogni momento è un susseguirsi di adrenalina e abilità. Resta con noi per vivere in tempo reale questa spettacolare competizione, dove ogni stoccata può fare la differenza e portare l’Italia alla gloria. La suspense è alle stelle: chi conquisterà il podio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCIABOLA MASCHILE 41-36 il francese spinge l’azzurro in fondo in pedana SCIABOLA MASCHILE 41-35 Ci prova il francese SCIABOLA MASCHILE 41-34, Difesa e attacco di Luca SCIABOLA MASCHILE 33-40 Non bisogna distrarsi, il francese è obbligato ad esporsi. Serve approfittarne SCIABOLA MASCHILE 40-32 Si chiude un assalto fondamentale. Adesso c’è l’ultima disputa. Luca Curatoli sfida Patrice. Vogliamo la doppia finale! SCIABOLA MASCHILE 39-32 Stoccata di prepotenza dell’azzurro SCIABOLA MASCHILE 38-32 Gallo sta allungando BENE COSIIIIIII! L’ITALIA DEL FIORETTO FEMMINILE E’ IN SEMIFINALE! CON LA SPAGNA FINISCE 45-29. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: DIRETTA: fiorettiste in finale! Battaglia degli sciabolatori con la Francia

