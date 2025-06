LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | cominciano le prove a squadre Attesa per le fiorettiste

L’Europa si accende con i Campionati 2025 di scherma, un appuntamento imperdibile per gli appassionati! Le prove a squadre sono appena cominciate, e l’attesa cresce per le fiorettiste italiane, favorite e pronte a scalare il podio. Segui in diretta gli aggiornamenti, tuffandoti nel cuore di una competizione ricca di emozioni e sfide epiche, perché ogni spada, ogni stoccata, può cambiare le sorti di questa energetica incursione nel mondo della scherma europea.

8.57: L'Italia è testa di serie numero uno nel tabellone di fioretto femminile e usufruirà di un bye agli ottavi. Le azzurre entreranno direttamente nei quarti di finale contro la vincente di Romania-Germania 8.53: Nella sciabola maschile invece la squadra azzurra sarà composta da Michele Gallo, Luca Curatoli, Pietro Torre e Matteo Neri. Anche per loro c'è da riscattare una prova individuale chiusa senza medaglie. 8.50: Nel fioretto femminile l'Italia schiera il quartetto composto da Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Anna Cristino. C'è sicuramente voglia di riscattare la delusione della prova individuale, dove è arrivato solo il bronzo di Batini.

