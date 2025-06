LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | azzurre per il riscatto nel fioretto femminile a squadre

puntati sulle azzurre del fioretto femminile, pronte a riscrivere la storia e a conquistare il riscatto tanto atteso. Seguiteci per vivere in tempo reale ogni spunto, emozione e colpo decisivo di questa giornata cruciale agli Europei 2025 di scherma. Restate con noi: il futuro delle nostre campionesse si scrive adesso!

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Europei 2025 di scherma. Quest'oggi sulla pedana di Genova cominceranno le prove a squadre. Assisteremo nello specifico alle competizioni del fioretto femminile e della sciabola maschile. Due gare da non perdere (e non sbagliare). Dopo un torneo individuale che non ha dato i risultati sperati, i fari saranno puntati su Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Anna Cristino, motivate a festeggiare un risultato importante davanti al proprio pubblico. Le azzurre debutteranno alle 10:30 per i quarti di finale, sfidando una tra Germania e Romania.

