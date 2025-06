LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco Pedrotti e Stangherlin! Attesa per Parlati

Tra emozioni e sfide mozzafiato, i Mondiali di Judo 2025 sono nel vivo, con incontri che tengono il pubblico col fiato sospeso. Tra poco, Pedrotti e Stangherlin scenderanno in campo, pronti a scrivere il loro nome nell’albo d’oro di questa competizione stellare. Resta sintonizzato e clicca qui per non perdere neanche un istante di questa avvincente diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11: Avanza anche Suleimanov degli Emirati Arabi 11.10: Successo per lo slovacco Barto contro Igolnikov. SarĂ lui l'avversario di Bedel al secondo turno. E' il numero 64 al mondo 11.05: Avanza anche l'altro bielorusso Sidoryk 11.04: L'uzbeko Sharipov e il bielorusso Varapayeu sono i primi qualificati ai sedicesimi dei -90 kg 10.58: La prima azzurra in pedana è Irene Pedrotti, che affronterĂ la statunitense Myers nell'ottavo incontro sul tatami 2 10.55: Sfortunato nella stessa categoria Kenny Komi Bedel, finito nell'ottavo presidiato dal fenomeno georgiano oro olimpico in carica Lasha Bekauri.

