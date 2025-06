LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Pedrotti ai sedicesimi! Tra poco Stangherlin attesa per Parlati

Seguite con noi l’emozionante diretta dei Mondiali di Judo 2025, tra incontri epici e sorprese sorprendenti. Pedrotti e Stangherlin in corsa, i sedicesimi si infiammano con protagonisti da tutto il mondo. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti live e risultati in tempo reale: l’azione è appena iniziata e le emozioni sono garantite!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: Ai sedicesimi anche la britannica Petersen Pollard 11.49: Avanzano ai sedicesimi dei -70 kg l’olandese De Voogd e l’ungherese Ozbas 11.48: Questo il tabellone dei -90 kg aggiornato ai sedicesimi di finale: JPN Sanshiro MURAO UZB Shakhzodxuja SHARIPOV BLR Yahor VARAPAYEU HUN Gergely NERPEL FRA Maxime-Gael NGAYAP HAMBOU BRA Marcelo FRONCKOWIAK MAR Achraf MOUTII NED Markus VAN DIJK GRE Theodoros TSELIDIS MDA Vadim GHIMBOVSCHI BIH Toni MILETIC EST Klen Kristofer KALJULAID SRB Nemanja MAJDOV CZE David KLAMMERT GEO Luka MAISURADZE ITA Christian PARLATI GEO Lasha BEKAURI BLR Aliaksandr SIDORYK SVK Alex BARTO ITA Kenny Komi BEDEL JPN Goki TAJIMA UAE Ibragimgadzhi SULEIMANOV KAZ Meiirlan MAXIM DOM Robert FLORENTINO BRA Rafael MACEDO CZE Adam KOPECKY KGZ Erlan SHEROV KOR Jonghoon KIM AZE Eljan HAJIYEV UZB Burbek MURTOZOEV TPE Peng-Yu CHEN USA John JAYNE 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pedrotti ai sedicesimi! Tra poco Stangherlin, attesa per Parlati

