LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Christian Parlati punta in alto

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest! Oggi, tra atleti straordinari e sfide avvincenti, Christian Parlati punta in alto per regalare all’Italia un’altra grande soddisfazione. Rimanete con noi, cliccate sul link per aggiornamenti in tempo reale e seguite ogni mossa dei protagonisti di questa competizione che promette emozioni indimenticabili. La passione del judo italiano non si ferma mai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L’oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri ma un po’ di amaro in bocca per l’andamento delle tre successive giornate per l’Italia c’è, soprattutto per il mancato podio domenica di un Manuel Lombardo in grande condizione che però si è dovuto inchinare a due avversari di alto livello e per le precoci eliminazioni di Savita Russo, Antonio Esposito e Carlotta Avanzato nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Christian Parlati punta in alto

