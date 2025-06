LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Bedel in finale per il bronzo! L’azzurro sul tatami dalle 18.00

Vivi l’emozione dei Mondiali di Judo 2025 in diretta! Alle 18:00, Bedel scende sul tatami per conquistare il bronzo, con aggiornamenti live che ti terranno incollato alla schermata. Dalla vittoria di Murao e Tajima alle emozionanti sfide per il podio, ogni istante racconta la passione e la determinazione dei campioni. Non perdere nemmeno un colpo: clicca qui per seguire tutto in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40: Il giapponese Murao, numero uno al mondo, batte Maisuradze e va in finale. Il georgiano sarà l’avversario di Bedel. In finale sarà derby giapponese con Tajima che, in rimonta ha battuto l’azero Hajiyev 15.36: L’estone Kaljulaid batte il francese Ngayap Hambou e conquista il posto nella finale per il bronzo 15.35: BEDEL IN FINALE PER IL BRONZOOOOO! Subisce uno shido l’azzurro a 9? dalla fine e resiste fino al termine andandosi a prendere il posto nella finale che vale la medaglia 15.33. Adesso lo Yuko per Bedel c’è e manca un minuto alla fine 15.32: Annullato lo Yuko all’azzurro 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bedel in finale per il bronzo! L’azzurro sul tatami dalle 18.00

