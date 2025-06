LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Bedel ai quarti contro Tajima! Fuori Parlati Stangherlin e Pedrotti

Segui in diretta i Mondiali di judo 2025, con emozionanti sfide ai quarti e colpi di scena che lasciano il pubblico senza fiato. Da Bedel a Tajima, le battaglie si infiammano, mentre gli atleti si contendono un posto in semifinale. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni momento di questa competizione internazionale unica nel suo genere. Non perdere nulla, clicca qui per restare sempre connesso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38: Dopo 7 minuti di golden score arriva il terzo shido di Ozbas che cede a Tsunoda Roustant 14.36: La olandese Van Dijke si qualifica per i quarti di finale battendo la rappresentante del Madagascar Rasoanaivo Razafy 14.29: L’australiana Cougjhlan supera la libanese Chayeb ed è ai quarti 14.28: La francese Pinot supera la svizzera Fohouo e si qualifica per i quarti 14.23: La croata Cvjetko batte Willems e si qualifica per i quarti 14.21: La tedesca Butkereit batte la bosniaca Samardzic ed è ai quarti dei -70 kg, la giapponese Tanaka supera la portoghese Pina e conquista i quarti 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bedel ai quarti contro Tajima! Fuori Parlati, Stangherlin e Pedrotti

