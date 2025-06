LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Bedel agli ottavi! Stangherlin ai sedicesimi attesa per Parlati pedrotti out

Gli Mondiali di judo 2025 sono in pieno fermento: azioni spettacolari, sorprese e grandi sfide si susseguono in diretta. Tra ottavi e sedicesimi, i protagonisti si sfidano con adrenalina alle stelle, mentre l’attesa per il risultato di Pedrotti cresce. Rimanete aggiornati per non perdere nemmeno un episodio di questa emozionante kermesse sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: Yuko Maisuradze 12.58: A sorpresa il ceco Klammert elimina il serbo Majdov. Ora Parlati contro Maisuradze 12.53: La bosniaca Samardzic si qualifica per gli ottavi dei -70 kg 12.52: L’estone Kaljulaid si qualifica per gli ottavi dei -90 kg 12.48: Van Dijk e Ghimbovschi si qualificano per gli ottavi dei -90 kg 12.46. Niente da fare per Irene Pedrotti che prova in tutti i modi ad evitare l’immobilizzazione da parte di Butkereit ma alla fine deve cedere ed è eliminata 12.44. Aggressiva Pedrotti nel primo minuto di incontro 12.42: Il rappresentante di Taipei Chen conquista l’accesso agli ottavi dei -90 kg e ora tocca a Irene Pedrotti contro loa tedesca Butkereit 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bedel agli ottavi! Stangherlin ai sedicesimi, attesa per Parlati, pedrotti out

In questa notizia si parla di: ottavi - diretta - parlati - judo

LIVE Sinner-De Jong 6-4, 6-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 ritroverà uno spauracchio agli ottavi. “Devo alzare il livello” - Benvenuti alla diretta live del match tra Sinner e De Jong, in programma agli ottavi di finale dell'ATP di Roma 2025.

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bedel agli ottavi! Pedrotti e Stangherlin ai sedicesimi, attesa per Parlati; LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Bedel agli ottavi! Pedrotti e Stangherlin ai sedicesimi attesa per Parlati; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Christian Parlati, la giornata perfetta! Oro da dominatore per l’azzurro nei -90 kg.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? Secondo informazione.it

Parlati subito fuori, Polling esce agli ottavi - Quinto giorno senza medaglie, con l’eliminazione di Christian Parlati nella ... Segnala repubblica.it