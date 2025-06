LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Bedel agli ottavi! Pedrotti e Stangherlin ai sedicesimi attesa per Parlati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.16: Avanzano agli ottavi dei -90 kg il giapponese Tajima, il kazako Maxim e il giapponese Murao 12.13: Questo il tabellone dei sedicesimi di finale dei -70 kg donne: CRO Lara CVJETKO PRK Song Hui MUN BEL Gabriella WILLEMS ECU Celinda COROZO FRA Margaux PINOT GER Giovanna SCOCCIMARRO SUI April Lynn FOHOUO ROU Serafima MOSCALU AUS Aoife COUGHLAN ITA Giorgia STANGHERLIN LBN Aqulina CHAYEB MGL Nyam-Erdene BATSUURI NED Sanne VAN DIJKE BRA Luana CARVALHO DEN Laerke OLSEN MAD Aina Laura RASOANAIVO RAZAFY GER Miriam BUTKEREIT ITA Irene PEDROTTI CHN Dan YU BIH Aleksandra SAMARDZIC JPN Shiho TANAKA SLO Kaja SCHUSTER NED Margit DE VOOGD POR Tais PINA ESP Ai TSUNODA ROUSTANT IJF Madina TAIMAZOVA HUN Szofi OZBAS POL Katarzyna SOBIERAJSKA GRE Elisavet TELTSIDOU GBR Kelly PETERSEN POLLARD TPE Yu-Jung LIAO UZB Khurshida RAZZOKBERDIEVA 12.

