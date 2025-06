LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | attesa per Parlati Pedrotti e Stangherlin per stupire

Benvenuti alla emozionante diretta dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest! Oggi, tra attese e speranze, i protagonisti parlati Pedrotti e Stangherlin sono pronti a stupire il pubblico. Restate con noi per seguire ogni momento in tempo reale e scoprire insieme se gli azzurri continueranno a scrivere pagine di gloria. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L’oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri ma un po’ di amaro in bocca per l’andamento delle tre successive giornate per l’Italia c’è, soprattutto per il mancato podio domenica di un Manuel Lombardo in grande condizione che però si è dovuto inchinare a due avversari di alto livello e per le precoci eliminazioni di Savita Russo, Antonio Esposito e Carlotta Avanzato nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it